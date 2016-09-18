Американцы сняли потрясающий ролик про АН-225 "Мрия" (ВИДЕО)

|АН-225 "Мрия" - крупнейший самолет в мире
Американцы из команды Robot Riot решили показать все величие и красоту украинского самолета АН-225 "Мрия", который является крупнейшим в мире.
Для этого им провели экскурсию самолетом, а также позволили походить по нему.
Само видео они снимали с помощью беспилотников.
"Ан-225 является настолько большим, что даже Yo Momma мог поместиться внутри. Это означает, что пришло время для беспилотников вокруг него, над ним, и в нем. Но это не все! Экипаж также посещает музей под открытым небом, и все становится еще интересней", - сказано в описании к видео.
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