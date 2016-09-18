Полиция Закарпатья ведет переговоры с блокирующими украинско-венгерскую границу

19.09.2016 (17:34)

Нацполиция начала переговоры с участниками акции протеста на границе

Представители Нацполиции начали переговоры с участниками акции протеста, которые заблокировали подъезд к КПП "Тиса" на украинско-венгерской границе. Об этом сообщила пресс-секретарь Ужгородского отделения полиции Анна Дан.

Сейчас владельцы автомобилей с иностранной регистрацией разблокировали проезд к пункту пропуска. До этого на дороге образовалась очередь из автомобилей, которые не смогли проехать в направлении украинско-венгерской границы.

Сейчас дорога является деблокированной, но водители "иностранных" авто не оставили место проведения своей акции. На месте инцидента находятся представители Нацполиции и патрульные полицейские.

Напомним, 17 сентября, владельцы автомобилей с иностранной регистрацией начали бессрочную акцию по блокированию дороги, ведущей к пункту пропуска "Ужгород" на границе со Словакией, сегодня "пересечники" уже начали блокировать и направление Чоп-Захонь

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