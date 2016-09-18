США поставили Украине жесткий ультиматум

19.09.2016 (19:25)

Киев должен урегулировать ситуацию с ПАО "Укртрансгаз"

США могут прекратить оказывать помощь Украине по ряду направлений, если Киев не урегулирует ситуацию с ПАО "Укртрансгаз".

Об этом заявил координатор Государственного департамента США по международным энергетическим вопросам Амос Хокстайн представителям украинской делегации, которая находится в Вашингтоне.

Хокстайн подчеркнул, что прекращение помощи может произойти, как в "энергетической, так и в финансовой сферах".

Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) своим приказом обновило устав НАК "Нафтогаз Украины", перебрав на себя функции по управлению дочерним предприятием НАКа - ПАО "Укртрансгаз", оператора газотранспортной сети Украины - тогда как ранее это входило в компетенцию правления "Нафтогаза".

Как заявил управляющий директор Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в странах восточной Европы Франсис Малиж, в банке удивлены действиями и заявлениями первого вице-премьера Степана Кубива в отношении перевода "Укртрансгаз" из управления "Нафтогаза" под МЭРТ.

Из болота... в трясину! С каждой новой революцией, Украине никак не удается пробить дно!