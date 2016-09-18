Оригинальное нижнее белье от талантливой ужгородки (ВИДЕО)

|Закарпатка Татьяна Блецка создает эксклюзивные модели нижнего белья с кружева
Психологи говорят, привлекательная женщина - это уверенная в себе женщина. Ужгородка Татьяна Блецка - молодой дизайнер нижнего белья. Ее работы поражают легкостью, нежными тонами и оригинальностью.
«Сама идея мне пришла очень давно. 2 года назад, а может и больше. Она понемногу-понемногу зарождалась. Практически я уже вот год как этим занимаюсь. Есть там замечательные фирмы, именно кружевным занимаются. Я работы увидела и думаю, а почему бы не попробовать такое и понемногу-понемногу», - Татьяна Блецка, дизайнер.
Пока основной материал, с которым работает Татьяна и ее команда - это кружево. Однако зарождается много новых идей, которые в скором времени планируют воплотить в жизнь.
Креативные идеи молодого дизайнера в жизнь воплощает талантливая швея. Процесс создания новых моделей белья хлопотный, но результат впечатляет.
Татьяна активно развивает свое дело, уже сотрудничает с некоторыми магазинами в Ужгороде. Девушка планирует заниматься и индивидуальными заказами, чтобы полностью удовлетворить потребности своих клиенток.
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