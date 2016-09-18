Загадка века : Куда исчез забор возле сгоревшего универмага «Украина» в Ужгороде (ФОТО)

19.09.2016 (19:57)

На сегодня, здесь не запланировано начало строительства

Таинственный цветной забор, который прятал большую площадь на Кирилла и Мефодия (возле универмага «Украина», сгоревшего недавно), ушел в небытие. И хотя сам «объект благоустройства» имел не лучший вид, то, что за ним - еще хуже.

Так, глазам ужгородцев, которые уже давно интересуются дальнейшей судьбой этой территории, открылась запущенная и сильно замусоренная территория.

Давно известно - земля там отдана под строительство. Впрочем, начинать работы никто не спешил, хотя в свое время у забора даже разместили паспорт будущего строительства. Но что-то не сложилось. Сложится ли на этот раз, мы спросили у главного архитектора города Олега Боршовского.

Вот что ответил он: «На сегодня не запланировано начало строительства. Приводят в порядок территорию и снимают этот страшный забор. Земля предоставлена ​​в аренду». Как пояснил чиновник, ограду убрали по требованию городских властей что-то сделать с нелепым забором и свалкой за ним.

А вот, собственно, как выглядит еще недавно скрытая забором территория ужгородского долгостроя. Или скорее недо-долгостроя, ведь о строительстве там пока еще речь не идет, да и судьба того, что осталось от универмага - непонятна.

Территория возле сгоревшей "Украины" в Ужгороде выглядит хуже самого универмага (ФОТО)