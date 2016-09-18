В ресторане под Москвой убит главарь "Оплота" Жилин

19.09.2016 (22:17)

Главарь боевиков "Оплота" Жилин убит в подмосковном ресторане

В ресторане "Ветерок" в поселке Горки-2 под Москвой убили главаря харьковской пророссийской организации "Оплот" Евгения Жилина.

Инцидент произошел в понедельник вечером в ресторане "Ветерок". Неизвестный мужчина вошел в помещение заведения и расстрелял из огнестрельного оружия двоих посетителей, в результате чего один из них скончался на месте, а второй получил тяжелые ранения, его увезли медики.

Нападавших было двое, они скрылись на автомобиле Nissan желтого цвета и иномарке темного цвета. По данным СМИ убитым оказался террорист Евгений Жилин. Его спутник Андрей Козырев был доставлен в ближайшую больницу.

Подозреваемые скрылись на двух автомобилях — такси Nissan жёлтого цвета и иномарке тёмного цвета.

Напомним, ранее ГПУ сообщила о подозрении лидеру харьковской организации "Оплот" Жилину и объявила его в розыск. Глава МВД Арсен Аваков заявил, что лидер харьковской организации "Оплот" Евгений Жилин уехал из страны в неизвестном направлении.

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