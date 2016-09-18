Погода в Ужгороде и Закарпатье во вторник, 20 сентября

|Утром в Ужгороде будет небольшой дождь, днем ожидается ясная погода
В Закарпатской области переменная облачность, ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков.
Ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный 7-12 м / с. Температура воздуха ночью 7-12 °, на высокогорье до 5 ° тепла, днем 14-19 °, в горах местами 9-14 ° тепла.
Утром в Ужгороде будет небольшой дождь, днем ожидается ясная погода. Ветер северо-восточный 7-12 м / с. Температура воздуха ночью 10-12 °, днем 17-19 ° тепла.
Восход 07:14
Закат 19:33
Температура за последние 130 лет 20 сентября:
макс: 29.6° (1963)
мин: 0.5° (1956)
Народный прогноз погоды: 20 сентября отмечается день памяти преподобного Луки. По луку определяли предстоящую зиму: если на луковице много "одежки" - быть зиме холодной. Для этого дня характерны моросящие дожди. Наши предки следили за еловыми шишками: если они выросли низко - быть ранним морозам, а если наверху - настоящие холода в конце зимы следует ждать.
Рейтинг: -1