Погода в Ужгороде и Закарпатье во вторник, 20 сентября

20.09.2016 (05:57)

Утром в Ужгороде будет небольшой дождь, днем ожидается ясная погода

В Закарпатской области переменная облачность, ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков.

Ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный 7-12 м / с. Температура воздуха ночью 7-12 °, на высокогорье до 5 ° тепла, днем 14-19 °, в горах местами 9-14 ° тепла.

Утром в Ужгороде будет небольшой дождь, днем ожидается ясная погода. Ветер северо-восточный 7-12 м / с. Температура воздуха ночью 10-12 °, днем 17-19 ° тепла.

Восход 07:14

Закат 19:33

Температура за последние 130 лет 20 сентября:

макс: 29.6° (1963)

мин: 0.5° (1956)

Народный прогноз погоды: 20 сентября отмечается день памяти преподобного Луки. По луку определяли предстоящую зиму: если на луковице много "одежки" - быть зиме холодной. Для этого дня характерны моросящие дожди. Наши предки следили за еловыми шишками: если они выросли низко - быть ранним морозам, а если наверху - настоящие холода в конце зимы следует ждать.