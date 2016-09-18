Курс валют на 20 сентября (+ новости экономики)

20.09.2016 (06:16)

Курс валют 20.09.2016

Итак, Международный кредитор пошел на компромисс и предоставил таки Украине около 1 млрд долларов.

Глава МВФ Кристин Лагард после заседания правления заявила, что кредит предоставлен, благодаря утвержденным исполнительным советом исключениям, касающимся несоблюдения критериев эффективности, связанных с международными резервами.

В Фонде украинскому правительству рекомендовали не пересматривать налоговые ставки, улучшить налоговое и таможенное администрирование, провести пенсионную реформу и сократить дефицит ПФ. Также Украине указали на необходимость проведения приватизации, реформы госпредприятий, завершение реструктуризации суверенного долга, который принадлежит частным владельцам облигаций, и на борьбу с коррупцией в высших эшелонах власти.

Рассчитывать, не значит получить

Программа расширенного финансирования МВФ была открыта для Украины в марте 2015 года. Согласно ее концепции, страна должна была получить на протяжении четырех лет 17,11 млрд долларов.

Предполагалось, что в 2015-м в Украину средства зайдут четырьмя платежами до $10 млрд. В реальности Украина получила только $6,7 млрд: $5 млрд в апреле 2015-го и $1,7 млрд в августе 2015-го.

Несмотря на заявления украинских топ-чиновников, время получения денег переносилось из месяца в месяц. Также менялась сумма предоставляемого кредита. Сначала причиной недоступности кредитных денег назывались проблемы с налоговой реформой, сложностями с формированием госбюджет и затянувшийся политический кризис.

Последним аргументом был провал запуска системы электронного декларирования доходов чиновников, и скандал вокруг ее системы безопасности. В СМИ прошла информация, что МВФ даже направил письмо украинскому правительству по этому.

1 сентября система Е-декларирования хоть со сбоями, но заработала, а совет директоров МВФ внес украинский вопрос в свой календарь и одобрил платеж, несмотря на активное сопротивление России.

По мнению государства, аннексировавшего Крым и развязавшего войну на востоке Украины, возобновление кредитования со стороны Международного валютного фонда является нарушением собственных правил МВФ.

Осознанная необходимость

Нужно отметить, что средства МВФ направляются на пополнение международных резервов Украины и используются для проведения международных расчетов, покрытия дефицита платежного баланса, а также стабилизации курса гривны.

Несмотря на то, что кредиты не поступали год, резервы Нацбанка пополнялись и к 1 сентября достигли 14,1 млрд долларов. Бывший посол США Джефри Пайетт даже заявлял, что Украине очередной транш не нужен.

Экономисты считают текущий уровень резервов вполне комфортным, так как он покрывает три месяца импорта, однако эффект от получения транша не будет долгосрочным.

Следует учитывать, что резервные активы НБУ сформированы во многом за счет заемных средств. По данным НБУ, краткосрочный чистый отток валютных активов в течение ближайшего года должен составить $2,1 млрд. Таким образом транш в $1 млрд покроет только половину от запланированного оттока валютных активов в течение ближайших 12 месяцев, - объяснил главный аналитик UniCredit Bank Андрей Приходько в интервью ЛИГЕ.

Но важным является тот факт, что решение МВФ открыло путь к выделению одного миллиарда долларов помощи со стороны США, дополнительных 600 млн евро макрофинансовой помощи Евросоюза, $500 млн от Всемирного банка на энергетические проекты, средства других международных финансовых организаций и возможности для привлечения иностранных инвестиций в украинскую экономику.

Кроме того, по мнению экспертов рейтингового агентства Fitch Ratings решение МВФ не снимает обеспокоенности относительно способности страны реализовывать реформы.

Одобрение советом директоров МВФ кредита в 1 миллиард долларов Украине является позитивным моментом, но не развеивает беспокойство о способности Украины реализовать согласованные с фондом реформы, — говорится в релизе Fitch.

В ожидании нового кредита

В Нацбанке и в министерстве финансов надеются, что третий транш будет не единственным в 2016 году.

Международный валютный фонд подтвердил, что до конца года может рассмотреть выделение Украине четвертого транша.

Что касается следующего пересмотра и кредитного транша – это возможно к концу года. В то же время у меня нет сведений относительно даты и суммы транша. Это будет обсуждаться советом директоров, - сообщил директор по коммуникациям МВФ Джерри Райс.

Речь идет о финансовом перевод размером 1,3 млрд долларов. Но эксперты не столь оптимистичны. Они сомневаются, что Украина до декабря успеет справиться с новыми требованиями Фонда.

Кроме того, по признанию министра финансов Александра Данилюка, следующий платеж Украина получит после проведения пенсионной реформы и принятия закона об обороте сельскохозяйственных земель.

Среди прочего есть вопрос формирования рынка земли. Но это еще не открытие рынка – мы должны сначала принять закон об обороте сельхозземель, – сказал министр в эфире телеканала "Интер".

Главной проблемой аналитики называют реализацию в полном объеме пенсионной реформы: есть опасения, что встанет вопрос повышения пенсионного возраста.

В меморандуме нет прямого требования повысить пенсионный возраст, но четко сказано, что надо ужесточить требования для получения минимальной пенсии и сократить основания для досрочного выхода на пенсию, — цитирует президента Украинского аналитического центра Александр Охрименко «Сегодня». — Возможно, нынешний трудовой стаж, необходимый для получения минимальной пенсии (35 лет для мужчин и 30 лет для женщин), поднимут на 5 лет сразу или постепенно. Если это случится, то может оказаться, что люди, достигшие 60 лет, но при этом работавшие "в тени", право на пенсию потеряют и будут вынуждены продолжить работать легально, чтобы накопить необходимый трудовой стаж.

Дефицит Пенсионного фонда ныне составляет около 150 млрд гривен. Без решения этой проблемы страна не сможет нормально развиваться, объясняет экономист Иван Никитченко настойчивость МВФ в реформировании пенсионной системы.

Эксперты считают, что вероятность принятия большинства требований МВФ зависит от политической ситуации осенью.

Чем выше вероятность кризиса в Раде и риск досрочных выборов, тем меньше шансов, что будет проведена реформа, так как речь будет идти о непопулярных мерах. Было много заявлений о старте большой приватизации, уже есть понимание о снижении стартовой цены, например на ОПЗ, чтобы реально продать его.

По антикоррупционным законам все будет идти очень тяжело. В лучшем случае к концу года выполнят требования МВФ, но не полностью, - считает Никитченко.

Руководитель секретариата Совета предпринимателей при КМУ Андрей Забловский, напротив, считает, что важно не распродать активы побыстрее, а прозрачно оценить имущество, рассмотреть предложения и продать объекты по рыночной цене.

Даже если приватизация будет показательной, на европейском уровне, мы сможем спокойно ее завершить в 2017 году, — говорит Забловский.

Эксперты едины в одном: наблюдая прогресс в реформах, МВФ поощрит Украину новыми траншами, но будет их дробить и реже запланированного давать. Предположительно, уже в 2017 году, когда придет время отдавать часть долга МВФ.

А что с гривной?

Главный аналитик UniCredit Bank Андрей Приходько считает, что в девальвации гривны финансирование или нефинансирование МВФ не являлось первоочередной причиной.

Например, в ноябре 2015-го и феврале 2016-го она была связана с ухудшением торгового баланса из-за сезонного роста импорта энергоресурсов и падения цен на сырьевые товары, которые экспортирует Украина.

На последней девальвационной волне в августе-сентябре сказались, считает эксперт, сезонные факторы, повышение спроса на валюту со стороны импортеров перед новым бизнес сезоном и репатриацией дивидендов нерезидентами.

Еще одним закономерным фактором называется подготовка к отопительному сезону и выплата порядка $500 млн по обслуживанию внешнего госдолга.

По мнению главного экономиста Альфа-Банк Украина Алексея Блинова, при сложившихся макроэкономических условиях новый транш МВФ способен оказать лишь стабилизирующее, но не укрепляющее воздействие на курс гривны.

Слабость гривни в течение последнего года была вызвана такими фундаментальными факторами, как уменьшение объемов экспорта и отсутствие заметного притока частного капитала в страну, - говорит Блинов.

Поскольку транш МВФ никак не отменяет эти факторы, он не способен сам по себе изменить тенденцию на валютном рынке.

Осенью гривна будет сохранять сезонную повышенную волатильность в умеренных пределах (колебания амплитудой до 10%), - говорит Блинов.

Ведущий научный сотрудник Института экономики и прогнозирования НАНУ Ярослав Жалило не исключает, что в целях увеличения связанных с курсом поступлений в бюджет (импортный НДС и акцизы) правительство решит полностью "выполнить" заложенный в бюджете-2016 курсовой показатель в 27 грн/$.

С другой стороны, это потребует ослабления монетарной политики и, как следствие, роста инфляции.

При прочих равных эксперт прогнозирует укрепление курса в течение сентября, некоторый откат в октябре и вероятность нарастания турбулентности и усиления девальвационных трендов в ноябре на фоне ожидания очередного транша от МВФ.





