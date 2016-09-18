"Пересечники" добровольно разблокировали КПП "Тиса" (ВИДЕО)

|Пересечники освободили направление Чоп-Захонь
Владельцы автомобилей на иностранных номерах завершили предупредительную акцию по блокировке государственной границы в районе КПП "Тиса", теперь направление Чоп-Захонь свободно для проезда.
После несколькочасовой разъяснительной работы протестующие разблокировали пункт пропуска. Силовые набеги в таких случаях не проходят, заявляют мужчины. власть должна приступить к мирному диалогу.
А вот на украинской границе в районе Ужгорода КПП остается заблокированным и в дальнейшем. Требования у владельцев автомобилей на иностранных номерах предыдущие - отменить обязательный 5-дневный пересечение границы.
Напомним, 17 сентября, владельцы автомобилей с иностранной регистрацией начали акцию по блокированию дороги
, ведущей к пункту пропуска "Ужгород" на границе со Словакией, вчера "пересечники" уже начали блокировать и направление Чоп-Захонь
, после обеда Полиция Закарпатья начала вести переговоры с блокирующими украинско-венгерскую границу
.