Украина и Словакия упростили таможенный контроль на границе

20.09.2016 (09:00)

Словацкие соседи также готовы развивать три КПП

Кроме того, словацкие соседи готовы развивать три КПП и оптимизировать процесс приема документов для изготовления виз и малого пограничного движения.

Об этом шла речь во время XII заседания Межправительственной украинско-словацкой комиссии по вопросам трансграничного сотрудничества.

Словакия готова сотрудничать с Украиной об упрощении таможенного контроля и сокращения времени на его выполнение.

Кроме того, речь шла о развитии пограничной инфраструктуры, в частности, осовременивание контрольных пунктов пропуска. Речь идет о продолжении реконструкции КПП «Ужгород - Вишне Немецкое», строительство нового КПП для автомобилей "Соломоново-Чиерна", и развитие пункта пропуска "Улич-Забродь".

В то же время, представители стран договорились о сотрудничестве по решению проблемы загрязнения пограничных рек.

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