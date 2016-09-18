Житель Ужгорода снял 20 тысяч гривен с чужой карточки

20.09.2016 (09:26)

Личность злоумышленника установлено

У жителя г. Ужгород похитили мобильный телефон и банковскую карту, с которой вор снял 20 тысяч гривен. Личность злоумышленника установила криминальная полиция Ужгородского отдела полиции.

Принятыми мерами в ходе операции "Розыск" полиция установила, что к преступлению причастен ужгородец 1992 г. р., неработающий, ранее судимый по ст. 185 УК (кража). Получены доказательные свидетельства, решается вопрос об избрании меры пресечения.

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