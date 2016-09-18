ЧитаютКомментируютВся лента
Это читают
Это комментируют
Єдина Країна! Единая Страна! United Country

Любовница Путина вышла замуж (ФОТО)

20.09.2016 (09:34)
На безымянном пальце правой руки Алины красовалось обручальное кольцо
На безымянном пальце правой руки Алины красовалось обручальное кольцо

Российская гимнастка Алина Кабаева, которую за глаза называют любовницей президента России Владимира Путина, впервые за долгое время вышла в свет.

На безымянном пальце правой руки Алины красовалось обручальное кольцо, отмечают репортеры Cosmo.

Отметим, что Кабаева в последнее время редко выбирается в свет. Исключением стало мероприятие "Легенды спорта", которое состоялось в Доме спорта "Мегаспорт". В числе приглашенных гостей были Ляйсан Утяшева и Светлана Хоркина.

На снимках заметно, что 33-летняя гимнастка выглядит старше своих лет: проблемы с кожей и первые морщины налицо.

Недостатки во внешности Алина еще и подчеркнула броским макияжем - обвела губы яркой алой матовой помадой, навела широкие брови, подвела глаза яркими черными стрелками. Волосы женщина разделила на прямой пробор и собрала на затылке. Дама дополнила образ черным комплектом с вышитым топом и юбкой-бахромой, а поверх надела однотонное пальто молочно-белого цвета.

С чего начинали сегодняшние украинские олигархи и политики (ФОТО)


Интернет-издание
UA- Reporter.com
Письмо редактору
Загрузка...