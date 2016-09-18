Любовница Путина вышла замуж (ФОТО)

20.09.2016 (09:34)

На безымянном пальце правой руки Алины красовалось обручальное кольцо

Российская гимнастка Алина Кабаева, которую за глаза называют любовницей президента России Владимира Путина, впервые за долгое время вышла в свет.

На безымянном пальце правой руки Алины красовалось обручальное кольцо, отмечают репортеры Cosmo.

Отметим, что Кабаева в последнее время редко выбирается в свет. Исключением стало мероприятие "Легенды спорта", которое состоялось в Доме спорта "Мегаспорт". В числе приглашенных гостей были Ляйсан Утяшева и Светлана Хоркина.

На снимках заметно, что 33-летняя гимнастка выглядит старше своих лет: проблемы с кожей и первые морщины налицо.

Недостатки во внешности Алина еще и подчеркнула броским макияжем - обвела губы яркой алой матовой помадой, навела широкие брови, подвела глаза яркими черными стрелками. Волосы женщина разделила на прямой пробор и собрала на затылке. Дама дополнила образ черным комплектом с вышитым топом и юбкой-бахромой, а поверх надела однотонное пальто молочно-белого цвета.

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