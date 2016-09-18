Почему на Западе не признают Путина террористом

20.09.2016 (09:53)

Западу придется считать Россию террористическим государством и ввести санкции

Известный шведский экономист и дипломат, старший научный сотрудник Atlantic Council Андерс Аслунд объяснил, почему на Западе не признают президента РФ Владимира Путина террористом, а происходящее на Донбассе не называют войной.

Об этом Аслунд рассказал Апострофу в кулуарах форума YES, который проходил в Киеве.

По словам шведского дипломата, если назвать действия Путина терроризмом, это потянет за собой нежелательные для Запада последствия, так как ему придется считать Россию террористическим государством и ввести соответствующие санкции.

Аслунд считает, что слово "война" западные политики не используют из таких же соображений, несмотря на то, что это слово уместно.

Он напомнил, что США, когда устраивают боевые действия за границей, также не называют это войной.

Шведский экономист считает, что в последнее время слово "война" употребляют куда реже, чем раньше.

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