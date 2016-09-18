Полиция Закарпатья разыскивает парня, который ушел из дома и не вернулся (ФОТО)

|Ужгородская полиция разыскивают жителя села Большая Добронь Ференца Бенедек
Работники Ужгородского отделения полиции разыскивают 22-летнего жителя села Большая Добронь Ференца Бенедек, который 17 сентября около 23.30 ушел из дома и не вернулся.
У молодого челолвека был при себе загранпаспорт. Как сообщил его отец, пропавший плохо разговаривает, ранее проходил лечение в Береговской психиатрической больницы.
Был одет в джинсы черного цвета, спортивную черную кофту, коричневые кроссовки.
Приметы: на вид 20-25 лет, волосы светло-русые, короткая стрижка, рост 173-175 см, худощавый.
Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.
Житель Закарпатья поехал на заработки и не вернулся (ФОТО)
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