Полиция Закарпатья разыскивает парня, который ушел из дома и не вернулся (ФОТО)

20.09.2016 (10:20)

Ужгородская полиция разыскивают жителя села Большая Добронь Ференца Бенедек

Работники Ужгородского отделения полиции разыскивают 22-летнего жителя села Большая Добронь Ференца Бенедек, который 17 сентября около 23.30 ушел из дома и не вернулся.

У молодого челолвека был при себе загранпаспорт. Как сообщил его отец, пропавший плохо разговаривает, ранее проходил лечение в Береговской психиатрической больницы.

Был одет в джинсы черного цвета, спортивную черную кофту, коричневые кроссовки.

Приметы: на вид 20-25 лет, волосы светло-русые, короткая стрижка, рост 173-175 см, худощавый.

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

Житель Закарпатья поехал на заработки и не вернулся (ФОТО)