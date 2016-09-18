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В Польше нашли "капсулу времени" нацистов

20.09.2016 (10:32)
"Капсулу времени" отправили в Национальный музей города Щецин.

В польском городе Злотенец обнаружили медный цилиндр с монетами, фотографиями и газетами, принадлежащий нацистам, сообщается на сайте города.

Капсула была захоронена 22 апреля 1934 года, во время строительства нацистского училища в городе. Археологи знали о ее существовании, но не могли получить доступ к капсуле.


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В цилиндре были запечатаны газеты за 21 и 22 апреля 1934 года, несколько писем, приглашение на открытие училища, книга Пауля фон Ниссена, монеты и фотографии.


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"Капсулу времени" отправили в Национальный музей города Щецин.

Для публикации всех найденных документов была специально создана страница в Facebook.

На границе с Польшей огромные очереди


Интернет-издание
UA- Reporter.com
Письмо редактору
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Комментарии

20.09.2016 (11:26) / 455

Представьте себе, города Злотенец в Польше нет... И села нет такого. Все опять высосано из пальца.

20.09.2016 (11:48) / Судоплатов

ОДИН БОЛВАН НАПИСАЛ С ОШИБКАМИ ВТОРОЙ СКОПИРОВАЛ, БЫВАЕТ, РУСНЯ ОНА ЖЕ ТУПАЯ!!!

20.09.2016 (12:16) / 455

1. podrobnosti.ua/2132378-v-polshe-nashli-kapsulu-vremeni-
2. mainassistant.com/ukraine/&news=2259030
3. dnepr.press/2016/09/20/posy-lka-v-budushhee-foto

Да, Вы правы, все вышеуказанные адреса являются российскими... :-)