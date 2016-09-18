В Польше нашли "капсулу времени" нацистов

20.09.2016 (10:32)

"Капсулу времени" отправили в Национальный музей города Щецин.

В польском городе Злотенец обнаружили медный цилиндр с монетами, фотографиями и газетами, принадлежащий нацистам, сообщается на сайте города.

Капсула была захоронена 22 апреля 1934 года, во время строительства нацистского училища в городе. Археологи знали о ее существовании, но не могли получить доступ к капсуле.











В цилиндре были запечатаны газеты за 21 и 22 апреля 1934 года, несколько писем, приглашение на открытие училища, книга Пауля фон Ниссена, монеты и фотографии.











"Капсулу времени" отправили в Национальный музей города Щецин.

Для публикации всех найденных документов была специально создана страница в Facebook.

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