Музей леса и сплава в Закарпатье вернут на баланс Минэкологии

20.09.2016 (11:24)

Началась судебная процедура возвращения Музея леса и сплава на баланс Минэкологи

Уникальный Музей леса и сплава на Черной реке в Межгорском районе до сих пор находится на балансе Закарпатского областного совета. Об этом свидетельствует выписка из Реестра прав собственности на недвижимое имущество (см. Документ ниже).

- В 2008 году областной совет под руководством Балог с грубым нарушением законодательства отобрала этот уникальный объект Министерства экологии и природных ресурсов и создала на его базе коммунальное предприятие, - отмечает председатель ОГА Геннадий Москаль. - Делалось это под циничными лозунгами «спасения музея» только для того, чтобы приватизировать его, украв от государства. С тех пор единственный в Европе Музей леса и сплава разрушается, а средств на его восстановление ни в областной, ни тем более в Межгорского районного совета нет.

В прошлом месяце во время визита на Закарпатье министра экологии и природных ресурсов Остапа Семерака мы договорились, что Минэкологии за средства Европейского Союза возьмется за реконструкцию музея, но только после возвращения его на баланс министерства. Процедура возврата уже начата, мы подготовили и направили в суд административный иск о признании недействительным решения Закарпатского областного совета №514 от 12 марта 2008 года о передач Музея леса и сплава в урочище «Черная река» Межгорского района и объектов инфраструктуры озера Синевир Фондовые коммунального имущества Закарпатской области.

В Закарпатье восстановят уникальный Музей леса и сплава