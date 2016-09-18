Альпинисты из Закарпатья поднялись на самую высокую вершину Альп (ФОТО)

20.09.2016 (11:43)

Закарпатцы покорили вершину Западных Альп

На днях группа альпинистов из Закарпатья поднялась на самую высокую вершину Альп - гору Монблан, высота которой - 4808,73 м.

Штурм высшей точки Западной Европы с базового лагеря на высоте 3750 м в обе стороны занял примерно 15 часов.

Участники экспедиции - трое ужгородцев, мукачивець, житель Черновцов и собственно хустянин - выбрали для себя сложный маршрут: штурмовали Монблан со стороны Италии, где подъем гораздо труднее. Большинство альпинистов для безопасности выбирают восхождение на гору с французской территории.

По словам Андрея Козыря, к счастью, все обошлось без приключений, ведь на самом деле Монблан - достаточно серьезная гора, там ежегодно в результате схода лавин кто погибает. Способствовала экстремальной путешествии и погода.

"В целом путешествие длилась неделю, собственно в горах провели 5 дней, и это было незабываемо. Я всегда восхищался горами. Первой покоренной вершиной стала Хустская знаменитая Замковая гора - (смеется). Впоследствии в списке появились Татры. Но самым большим достижением является Монблан , аж дух захватывает от увиденного красоты. Конечно, время было очень опасно и страшно, ведь на леднике много трещин глубиной от 5-и до 200 м, а то и больше. Но это того стоит! ", - делится впечатлениями хустский альпинист.

Напомним, закарпатка Ирина Галай стала первой украинской, которая преодолела самую высокую вершину мира - Эверест (ФОТО)