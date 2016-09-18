Полиция задержала в Ужгороде "BMW X5" на "перебитых" номерах

20.09.2016 (11:52)

Ужгородские патрульные зпдержали "BMW X5" с "левыми" документами

Вчера около 3 часов дня ужгородские патрульные остановили "BMW X5" за нарушение ПДД на улице Заньковецкой. Во время проверки регистрационных документов на транспортное средство в полицейских возникло подозрение относительно их подделки.

Также патрульные заметили, что номер кузова «перебит» и не отвечает требованиям стандарта нанесения идентификационных номеров транспортных средств.

На место происшествия полицейские вызвали следственно-оперативную группу для выяснения дальнейших обстоятельств дела.

В Ужгороде патрульные нашли авто, разыскиваемое Интерполом