Полиция задержала в Ужгороде "BMW X5" на "перебитых" номерах

|Ужгородские патрульные зпдержали "BMW X5" с "левыми" документами
Вчера около 3 часов дня ужгородские патрульные остановили "BMW X5" за нарушение ПДД на улице Заньковецкой. Во время проверки регистрационных документов на транспортное средство в полицейских возникло подозрение относительно их подделки.
Также патрульные заметили, что номер кузова «перебит» и не отвечает требованиям стандарта нанесения идентификационных номеров транспортных средств.
На место происшествия полицейские вызвали следственно-оперативную группу для выяснения дальнейших обстоятельств дела.
В Ужгороде патрульные нашли авто, разыскиваемое Интерполом
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