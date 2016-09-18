В центре Мукачева состоялся мини-велозаезд (ФОТО)

20.09.2016 (13:16)

Мукачевский велопатруль сопровождал молодых велосипедистов города

Сегодня Мукачевский велопатруль сопровождал молодых велосипедистов города, в рамках Европейской недели мобильности в центральной части Мукачева провели мини-велозаезд, в я кому приняли участие воспитанники 10 дошкольных учреждений.

Велосипед - экологически безопасный и здоровый способ передвижения. Именно к такому здоровому и полезному образу жизни призывают организаторы акции.

Полицейские в свою очередь собственным примером продемонстрировали малышам правила безопасного движения по дороге и культуру общения между различными участниками дорожного движения.

Напомним, в Мукачево ко Дню Независимости состоялся грандиозный велозаезд "Munkács Ride" (ВИДЕО)