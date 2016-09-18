Во Львове задержали нарушителя разыскиваемого за преступления в Закарпатье

20.09.2016 (13:27)

Подозреваемого в краже закарпатца задержали во Львове

Вчера, на улице Любинской во Львове, патрульные заметили автомобиль ВАЗ-2106, водитель которого нарушил требование дорожного знака, запрещающего въезд на одну из прилегающих улиц.

Инспекторы остановили транспортное средство для проверки документов и выяснили, что человек управляет автомобилем без водительского удостоверения.

Правонарушителя доставили в Железнодорожный отдел полиции, чтобы установить его личность и составить постановление об управлении транспортным средством без надлежащих документов.

Патрульные выяснили, что гражданину 30 лет, живет в Закарпатской области. В 2006 году был осужден за разбой. С июля 2016 года, находится в розыске за кражу в Мукачевском районе. Мужчину передали дежурному Железнодорожного отдела полиции.

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