На автобусной остановке возле Ужгорода нашли мертвого мужчину

20.09.2016 (13:33)

На автобусной остановке в Минае обнаружили тело мужчины

На автобусной остановке в селе Минай, недалеко от Ужгорода, нашли мертвого местного жителя, в закарпатской милиции подтвердили смерть мужчины, отметив, что об убийстве речь не идет.

"Мужчину нашли мертвым, у него были его вещи. Признаков насильственной смерти на теле погибшего не обнаружено. В последнее время мужчина злоупотреблял алкогольными напитками. Смерть могла наступить от удара после падения", - рассказали в ГУНП в Закарпатской области.

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