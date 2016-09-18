В убийстве Жилина подозревают экс-чиновника из команды Азарова

20.09.2016 (13:54)

Под Москвой убили главаря организации "Оплот" Евгения Жилина

Следствие отрабатывает версию, что главарь "Оплота" Евгений Жилин мог не поделить бизнес с советником бывшего премьер-министра Украины.

Сотрудники уголовного розыска проверяют информацию о возможной причастности экс-советника бывшего премьер-министра Украины Игоря Сосновского к убийству Евгения Жилина. По данным правоохранителей, он был хорошо знаком с главой "Оплота" и последний год вместе с ним проживал по соседству в Одинцовском районе Московской области. Также они несколько раз встречались на переговорах.

Игорь Сосновский имеет угольный бизнес на юго-востоке Украины, в связи с чем несколько раз обращался к Евгению Жилину для решения различных вопросов, в том числе и финансового характера.

— Встречи и переговоры самого Сосновского с Жилиным, а также его представителей проходили в нескольких ресторанах на Рублёвке, поскольку оба проживали на территории Одинцовского района последний год, — рассказал источник в правоохранительных органах.

Следствие отрабатывает версию вероятных деловых споров, возникших между Сосновским и Жилиным. По одной из версий, Жилин мог не поделить бизнес с советником бывшего премьер-министра Украины.

Сотрудники следствия в настоящий момент устанавливают местонахождение Сосновского, чтобы провести его допрос.

Напомним, вчера 19 сентября, в ресторане "Ветерок" в посёлке Горки-2 под Москвой убили главаря харьковской пророссийской организации "Оплот" Евгения Жилина. Киллер выстрелил в него несколько раз и скрылся. Ранения также получил охранник Жилина. Его доставили в реанимацию и взяли под усиленную охрану.

под Москвой убили главаря харьковской пророссийской организации "Оплот" Евгения Жилина