Украина не признает легитимность новой Госдумы РФ

20.09.2016 (14:04)

Евродепутаты призвали не признавать выборы в Госдуму РФ

Верховная Рада Украины утвердила постановление о непризнании легитимности выборов в аннексированном Крыму и всего состава Госдумы РФ седьмого созыва.

За соответствующее постановление проголосовали 264 народных депутатов.

Ранее Комитет ВР по иностранным делам рекомендовал парламенту признать нелегитимным весь состав новоизбранного Госдумы РФ в связи с проведением голосования на территории оккупированного Крыма.

В тексте Верховная Рада постановляет "не признавать легитимность выборов в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, их результатов и юридических последствий, и соответственно, состава, полномочий, актов и решений Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва".

В то же время парламент обращается к Совету Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН, парламентам иностранных государств, парламентских ассамблей и международных организаций с призывом не признавать легитимность выборов в Госдуму РФ седьмого созыва и соответственно, ее состава, полномочий, актов и решений.

Как известно, 18 сентября в России прошли выборы в Госдуму.

Народные депутаты фракции "Народный фронт" призвали Верховную Раду поддержать заявление о нелегитимности Госдумы РФ и соответствующее обращение к международным партнерам.

В свою очередь евродепутаты призвали не признавать выборы в Госдуму РФ, которые прошли на территории оккупированного Россией Крыма.

Украина передаст всем своим международным партнерам перечень лиц, причастных к организации так называемых выборов в Крыму, для включения их в санкционные списки.

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