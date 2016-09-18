Козловский охрип, когда увидел свою невесту с голой попой в пикантной позе "а-ля" Ким Кардашьян (ФОТО +18)

20.09.2016 (14:13)

Рамина Есхакзай всегда отличалась неординарными поступками

Невеста Виталия Козловского и экс-участница проекта «Холостяк» — Рамина Есхакзай всегда отличалась неординарными поступками.

На днях Рамина выложила в Instagram фотоколлаж из двух снимков. На котором изображена Ким Кардашьян и она. Подписчики, по всей видимости, должны были найти сходство между девушками.

Это фото называется ожидание/реальность. Похоже,что в этом году мне придётся загорать только на нудистских пляжах. подписала снимок Рамина Есхакзай

Девушка отметила, что фигура Ким выглядит намного выразительнее, а загар — более заметный.

Напомним, что невеста Козловского не впервые снимается оголенной. Она уже успела украсить обложку журнала «Playboy» и других мужских изданий.

Ким Кардашьян вышла на люди с голой м#ндой (ФОТО +18)