Во время празднования Дня Ужгорода проезд на пл. Петефи перекроют

20.09.2016 (14:28)

Городская власть поддержала инициативу проведения "Most City Fest"

Об этом заявили организаторы "Most City Fest" на пресс-конференции, которую провели сегодня, 20 сентября, возле Закарпатской областной филармонии. Именно здесь и будет расположена главная локация мероприятия.

Идеологами проведения фестифаля стали Василий и Екатерина Крайняи. Городская власть поддержала инициативу. Об этом на встрече с журналистами заявил первый заместитель городского головы Ужгорода - Иштван Цап.

Особенностями действа организаторы считают проведение хендмейд-направления «Ungvar Design», который координирует Екатерина Моргентал, а также открытие спортивной локации «Sport Town», за которую отвечает Николай Фомишкин.

В течение 24 и 25 сентября с 11:00 до 23:00 в рамках мероприятия будут работать три праздничных территории отдыха. Одной из таких будет сцена на площади Петефи. Там планируют перекрыть проезд автомобилей и сделать площадь пешеходной.

Кроме закарпатских известных групп, развлекать горожан будут и группы-гости. Также все смогут ознакомиться с талантливыми мастерами хендмейда, хорошо известными благодаря своим творениям и за пределами области.

Организаторы называют "Most City Fest" новым форматом празднования Дня рождения Ужгорода.

«Здесь постоянно будут бурлить жизнь», - говорит организатор Василий Крайняй.

Будет действовать презентация «местных брендов», кабаре с уличным театром, локации для детских развлечений, зона уличной еды «Ели-пили» и еще много интересного.

День Ужгорода - программа празднования