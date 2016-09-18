Ужасающие факты о древних римлянах - ШОК Вам гарантирован! (ФОТО)

20.09.2016 (15:00)

10 самых интересных фактов Древних римлян

История Древнего Рима — интересна каждому поколению. Их цивилизация была основоположником многих культурных и цивилизационных явлений, которые оставили весомый след в человеческой истории.

Мы собрали для Вас 10 самых интересных фактов Древних римлян, о которых Вы точно не знали

Давайте выясним, как хорошо Вы знаете историю Древнего Рима.

1.Гладиаторская кровь.











В сфере медицины и здоровья римляне были просто безумцами. Они считали, что кровь гладиатора может излечить от эпилепсии. Вера настолько укоренилась, что теплую кровь убитого гладиатора продавали сразу после боя. Гладиаторские бои были запрещены в 400 году.

2.Мужчины носили фаллосы в качестве талисманов.











Даже самые влиятельные и могущественные римляне свято поклонялись суевериям. Среди них было распространено явление, когда они носили с собой талисманы. Одним из них был фаллос — латинский талисман для эрекции. Римляне делали из них разные талисманы, вешали на шею, носили как ожерелье. На эти талисманы зачастую прикрепляли разные драгоценности.

3.Налог на мочу.











Да, они были очень странными! Как бы Вы отнеслись к тому, что некоторые люди захотели бы купить Вашу мочу, чтобы использовать ее для прачечных. Более того, такие покупатели обязаны были платить специальные налоги.

4.Налоговые центры: римляне были первыми, кто это придумал.











Это может прозвучать удивительно, но очень много лет назад римлянам уже приходило в голову собрать все магазины в одном месте. Так называемый »Троянский рынок» до сих пор находится в историческом центре Рима. Двухэтажные постройки были настолько огромными, что там запросто помещались 150 магазинов. Даже в те времена, для строительства таких сооружений римляне использовали бетон.

5.Правила супружеского sекса.











Согласно французскому исследователю Полу Вейну, римляне были очень консервативными, когда дело доходило до sекса. Всегда существовали некие ограничения. Например, жена не должна была позволять своeму мужу видеть себя голой после первой брачной ночи. Серьезно?

6.Леворукие люди считались ненормальными.











Левши считались в Древнем Риме невезучими и ненадежными. В своем положении они сравнивались с людьми нетрадиционной сексуальной ориентации. Латинский термин »левые» был связан именно этим убеждением. Со временеам, гладиаторы, у которых ведущей была левая рука, считались более ценными, т.к. их манера ведения боя отличалось от стиля большинства воинов.

7.Граждан Рима нельзя было распять.











Распятие было обычным наказанием в те времена, и оно применялось только в двух случаях: измена родине, или если совершивший преступлением не был гражданином. Какой бы тяжести не было совершенное преступление, римлянин отделывался всего лишь штрафом или ссылкой.

8.У них были очистительные туалеты.











Древние римляне первыми придумали канализационную систему. Они использовали подземные проточные воды, чтобы смывать человеческие отходы. В роскошных туалетах богатых людей того времени были также приспособления для мытья холодной или горячей водой.

9. Рекордсменами по количеству запечатленных НЛО являются римляне.











Древний Рим — один из первых мест, где запечатлены НЛО. На многих изображениях и фресках, найденных при раскопках, запечатлено немалое количество неопознанных летающих объектов. Более того, эти объекты были разных цветов, стреляющие огненными лучами и приземляющиеся с облаками пыли. Эти записи были опубликованы даже НАСА.

10.Римляне использовали бинты, сделанные из паутин.











Римляне не всегда были глупыми. В области современной науки того времени они шли с греками на ровне. Примером таких новшеств были повязки, сделанные из меда, паутины и уксуса. Паутина обладает антибактериальными свойствами, что необходимо во время обработки и ухода за раной. Военная книга »Медицина древности» рассказывает, как римляне умело пользовались такими бинтами во время войны и сражений.





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