Польша сделала громкое заявление по выборам в России

|Варшава отказывается признавать выборы в Госдуму РФ, проведенных в Крыму
В МИД Польши прозвучало заявление о том, что официальная Варшава отказывается признавать результаты выборов в Госдуму РФ, проведенных в аннексированном Крыму.
Об этом говорится в заявленнии МИД Польши, которое было обнародовано сегодня. В частности, во внешнеполитическом ведомстве также отметили, что выборы в Крыму также ставят под сомнение легитимность выборов по всей России. Помимо Польши, отказались признавать результаты выборов в Крыму и другие государства – США, Румыния, Дания, Швеция. Более того, заявление о нелегитимности выборов также прозвучало от представителей Евросоюза.
За несколько дней до выборов в России, Министерство иностранных дел Украины распространило заявление о том, что результаты голосования и полномочия 4 депутатов, которые были избраны на аннексированном полуострове, а также еще 225 парламентариев, которые избирались по пропорциональной системе, являются нелегитимными и ничтожными, и результаты ставят под сомнение легитимность Госдумы России. Целый ряд западных стран осудил выборы в Крыму, назвав из грубым нарушением международных прав.
Украина не признает легитимность новой Госдумы РФ
Рейтинг: -2
Комментарии
Рейтинг: 1
Aneksja Krymu przyniosła putinowi bardzo krótkotrwały sukces propagandowy wewnętrzny i bardzo duże kłopoty w kontekście międzynarodowym, w tym ogromne problemy gospodarcze, co bezpośrednio przełożyło się na poziom życia rosjan(kacapow). Dalsze utrzymywanie sankcji i izolacja Rosji będą powodowały pogłębianie ubóstwa rosjan(kacapow) i kto wie jak cienka linia jest do wybuchów społecznych. Militarny aspekt Krymu był może istotny za carów, ale teraz nie ma żadnego znaczenia poza prestiżowym wewnętrznie dla putina.
Рейтинг: 1
Это визг не того ли стада бандерзьян, пришедших к власти военным переворотом? Визжите, хохлосвинки, нам очень важен каждый ваш хрюк, ага...
Рейтинг: 2
Крымчанам на пропиндосских отсосников хохлов и пшеков ГЛУБОКО НАСРАТЬ.