Жириновский восстал против Путина : «Я проклинаю вас сволочи и объявляю революцию» (ВИДЕО)

20.09.2016 (15:41)

Жириновский пригрозил «Единой России» новой Болотной площадью

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Лидер ЛДПР уличил партию «Единая Россия» в крупных фальсификациях на выборах в Госдуму. Одиозный российский политик Владимир Жириновский с трибуны парламента раскритиковал результаты выборов в Госдуму РФ, обвинив «Единую Россию» в фальсификациях«Отдайте законные нам мандаты, у нас десять, подавитесь — возьмите восемь, девять возьмите, но один оставьте, имейте совесть, Чингисхан оставлял больше, Гитлер оставлял больше. Вы, что делаете, Единая Россия? Вас же проклянет весь народ наш, все вас проклянут, и вы будете бояться сказать, что вы из этой партии», — заявил Жириновский.Также он пригрозил «Единой России» новой Болотной площадью.«И вы доиграетесь, мы вам другую Болотную устроим, понимаете?! Это будет другая Болотная, это не вшивая интеллигенция и богатенькие вышли, а мы выведем людей всех недовольных по всей стране, если произвол будет продолжаться Вы (не способны проводить честные выборы, объявите о самороспуске и уйдите прочь из всех парламентов Российской Федерации и давайте проведем досрочные выборы, и досрочные выборы президента», — гневно продолжил он.Жириновский выступил по итогам выборов 18.09.2016