Завтра большая часть Ужгорода снова останется без воды

20.09.2016 (16:19)

21 сентября часть Ужгорода останется без водоснабжения

Завтра, 21 сентября, с 20:00 большую часть Ужгорода снова оставят без водоснабжения. Такое сообщение появилось на официальном сайте КП "Водоканал г. Ужгород".

Так, из-за длительных ремонтные работы и необходимость переключения старого коллектора на новую линию без воды останется левобережная (в том числе, близлежащие населенные пункты и населенные пункты, относящиеся к Корытнянской сельского совета) и, частично, правобережная часть города (район улиц Таможенная, Собранецкая , Загорская, Енковская, Гвардейская, Ивана Франко, Щедрина, Довженко, набережная Независимости).

В КП "Водоканал г.. Ужгород" отметили, что необходимость отключения водоснабжения продиктована тем, что совмещать ремонтно-восстановительные работы и, одновременно, подачу воды невозможно из-за постоянного притока нечистот, стекающих в канализацию.

Итак ужгородцев вновь призвали запастись водой, а информацию о ходе работ и сроках восстановления водоснабжения пообещали обнародовать только в четверг 22 сентября.

Напомним, что город Ужгород на несколько дней уже отключали от водоснабжения на в середине июля и в начале сентября.