Москаль рассказал о первоочередных задачах перед полицией Закарпатья (ВИДЕО)

|Геннадий Москаль очертил важнейшие проблемы региона
На представлении нового руководителя Главного управления национальной полиции Закарпатья председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль очертил важнейшие проблемы региона.
Среди них: борьба с контрабандой, решение проблемы с "пересечниками", остановка незаконных вырубок леса.
Подробности смотрите в видеосюжете:
Геннадий Москаль поручил навести порядок на украинско-словацкой границе в Ужгороде
Комментарии
Рейтинг: 1
Вырубка леса?На воре и шапка горит.В следующий раз обещает еще больше пообещать.
Рейтинг: -1
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