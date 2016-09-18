Москаль рассказал о первоочередных задачах перед полицией Закарпатья (ВИДЕО)

20.09.2016 (16:40)

Геннадий Москаль очертил важнейшие проблемы региона

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На представлении нового руководителя Главного управления национальной полиции Закарпатья председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль очертил важнейшие проблемы региона.Среди них: борьба с контрабандой, решение проблемы с "пересечниками", остановка незаконных вырубок леса.Подробности смотрите в видеосюжете: