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Москаль рассказал о первоочередных задачах перед полицией Закарпатья (ВИДЕО)

20.09.2016 (16:40)
Геннадий Москаль очертил важнейшие проблемы региона
Геннадий Москаль очертил важнейшие проблемы региона
На представлении нового руководителя Главного управления национальной полиции Закарпатья председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль очертил важнейшие проблемы региона.
Среди них: борьба с контрабандой, решение проблемы с "пересечниками", остановка незаконных вырубок леса.
Подробности смотрите в видеосюжете:



Геннадий Москаль поручил навести порядок на украинско-словацкой границе в Ужгороде
Интернет-издание
UA- Reporter.com
Письмо редактору
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Комментарии

20.09.2016 (18:14) / Судоплатов

Вырубка леса?На воре и шапка горит.В следующий раз обещает еще больше пообещать.

20.09.2016 (16:43) / raecr16

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