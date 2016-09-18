Тройное ДТП на трассе "Киев-Чоп", есть пострадавшие (ФОТО)

20.09.2016 (17:22)

В ДТП на трассе "Киев-Чоп" столкнулись три авто

На автодороге "Киев-Чоп" в районе села Колоденка, что рядом с Ровно, после обеда произошло ДТП, участниками столкновения стали три автомобиля.

Пострадал водитель ВАЗовской восьмерки, его на карете скорой забрали в больницу. Также пострадал ребенок, который был пассажиром "Тойоты". Его с ушибами забрала скорая. По словам свидетелей, водитель ВАЗа не предоставил преимущества в движении иномарке и выехал на перекресток.

Отметим, что на этом перекрестке аварии - не такая уж и редкость, машины обычно спускаются с горки с бешеной скоростью. Так же опасно и выезд со стороны города на дорогу "Киев-Чоп". В этом месте часто водителей не спасает даже наличие светофора.

На место вызвали следственно-оперативную группу. Также на месте происшествия Патрульная полиция охраняет место ДТП.

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