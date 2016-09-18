Выборы Главы Апелляционного суда Закарпатья опять перенесли

|Апелляционный суд Закарпатья пока остается без председателя
Сегодняшние выборы главы Апелляционного суда Закарпатья снова перенесены. Как отмечается в сообщении на официальном сайте учреждения, рассмотрение вопроса о выборах председателя Апелляционного суда Закарпатской области перенесено на 30 сентября.
Сегодня в областном Апелляционном суде должны были избирать руководителя учреждения. Это должна была быть вторая попытка после предыдущей и неудачной 9 сентября, тогда главу суда также не смогли определить.
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