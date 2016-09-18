Как часто занимаются сексом действительно счастливые люди?

20.09.2016 (18:53)

Самые счастливые люди занимаются сексом раз в неделю

Разумеется, каждый человек индивидуален и сексуальные аппетиты у всех различаются. Кому-то не хватает секса несколько раз в день, а кого-то вполне удовлетворяет секс раз в год, причем даже по телефону. Но ученым удалось найти среднее значение даже в такой индивидуальном деле, как сексуальные прихоти.

Исследователи из Университета Миссиссога, что в канадской провинции Онтарио, выяснили, сколько раз в среднем счастливые люди занимаются сексом. Чтобы вывести среднее значение, им пришлось досконально изучить анкеты, включавшие результаты психологических тестов 25510 человек в возрасте от 18 до 89 лет.

Оказалось, что самые счастливые люди, чьи анкеты участвовали в исследовании, занимаются сексом раз в неделю. Так, какой-то жалкий раз в неделю!

«Считается, что частые половые контакты делают человека счастливее, - спешит развенчать социальные мифы глава исследования, психолог Эми Мьюз. - Наше исследование показало, что количество контактов не повышает настроение. Достаточно заниматься сексом раз в неделю, сохраняя таким образом связь с партнером, и оставаться счастливым человеком».

Так что, когда в следующий раз попробуешь поднять себе настроение частыми половыми связями, хорошенько подумай, сделает ли это тебя счастливее. И только потом бросайся в пучину разврата.

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