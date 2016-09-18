Депутаты приняли закон, который позволит восстановить виноградники в Закарпатье

20.09.2016 (19:39)

Речь идет об отмене приобретения лицензии на оптовую торговлю вином

Верховная Рада только что проголосовала за Закон, который дает реальный шанс, ни мало-ни много, восстановить закарпатские виноградники.

Об этом сообщил народный депутат Украины Роберт Горват.

Он убежден в том, что законопроект, номер которого 2739, станет стимулом для активной работы по виноградарству и виноделию: "Речь идет об отмене приобретения лицензии на оптовую торговлю вином собственного производства для малых винодельческих хозяйств. Как было до сих пор? Мощные винодельческие компании скупали виноград у мелких производителей по цене, которую сами же и устанавливали, - объясняет Роберт Горват. - Основание - лицензия на оптовую торговлю, цена которой 500 000 гривен. Понятно, что эта сумма, разделенная на готовую продукцию, "ложится" дополнительным бременем на стоимость каждой бутылки. "Вес" этой суммы зависит от количества произведенной продукции. Если речь идет о 200-500 тысячах бутылок, которые выпускает в год винодельческий "монстр", то дополнительная сумма существенно не влияет на себестоимость. Если же речь идет о мелком производителе, то цена одной бутылки автоматически увеличивается на 50-60 гривен. Понятно, при таких обстоятельствах малый и средний производитель отказывался покупать лицензию на оптовую продажу ".

Принятие Закона 2739 дает право малым и средним производителям вина из выращенного винограда реализовать свою продукцию через торговую сеть. В свою очередь, предприятия, для производства вина покупающие виноград, обязаны покупать и лицензию на оптовую продажу. По мнению Роберта Горвата, эти нововведения обязательно станут стимулом для расширения производства малым и средним бизнесом, что означает дополнительные площади для выращивания виноградной лозы.

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