Барак Обама резко высказался в отношении агрессии России

20.09.2016 (20:11)

Вмешательство в дела соседей ослабляет Россию - Обама

Президент США Барак Обама в очередной раз развенчал мифы российской пропаганды о так называемом западном сценарии демократических изменений в Украине и предупредил Россию, что вмешательство в дела соседей ослабляет ее собственные авторитет и границы.

Американский лидер заявил об этом во время выступления во вторник на 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. «В Европе произошел прогресс в тех странах, которые ранее входили в состав советского блока, в продвижении по линии демократии, в отличие от других. Люди в Украине вышли на улицу не из-за какого-то там «заговора» за границей, они просто не имели другого выхода.

Они требовали перемен, поскольку видели, что в Балтийских странах, в Польше люди жили лучше – там были открытые, свободные и демократические общества», — отметил Обама о мотивах демократических изменений в Украине. Он подчеркнул, что благодаря распространению демократии в мире большие преобразования произошли в странах, которые очень отличаются друг от друга.

«Например, в Японии, Чили, Индонезии и Ботсване – в странах, которые добились значительных успехов, где население имеет ощущение участия в собственной государственности», — отметил президент США. Одновременно он подчеркнул, что страны, которые прибегают к агрессии, – такие как РФ – на самом деле ослабляют свои международные позиции. «В мире, в котором эпоха империй осталась позади, мы видим, как Россия пытается восстановить утраченную славу с помощью силы», — подчеркнул американский лидер.

В этой связи он предупредил: «Если Россия будет продолжать вмешиваться в дела своих соседей, это будет поддерживать популярность (власти) внутри, и это будет подпитывать национальные интересы. Но со временем ее авторитет будет уменьшаться, и границы станут менее безопасными».

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