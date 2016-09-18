Громкое убийство под Киевом : Расстреляли директора Caparol в Украине (ВИДЕО)

20.09.2016 (20:25)

Полицейские рассказали, что обнаружили три пулевых ранения

Рейтинг: 0

Полиция рассматривает все возможные версии убийства директора фирмы по производству лакокрасочной продукции Caparol в Украине. Местные жители рассказали, что в районе, где произошло убийство, слышали хлопки, похожие на выстрелы, передает 112 Украина. "Местный житель говорит, что услышал, как подъехала машина, потом было несколько хлопков, похожих на выстрелы. Он вышел, машина уехала, он увидел тело и вызвал "скорую" и полицию", - говорится в сообщении. "Полицейские рассказали, что обнаружили три пулевых ранения.Говорят, что это было не из автомата Калашникова. Сейчас прорабатывают несколько версий убийства", - добавил он. Читайте также На Николаевщине неизвестные в масках ворвались в дом и убили мужчину Убийство прокомментировал спикер ГУ НП в Киевской обл. Николай Жукович. "Будем рассматривать все версии: чем он занимался, его бизнес-интересы, его жизнь, возможно, какие-то долги. Версий будет много", - отметил он.Позже СМИ узнали, что правоохранители завершили следственно-оперативные действия. Николай Жукович добавил, что при поверхностном осмотре тела погибшего было видно три ранения. Сколько их всего, покажет экспертиза. "Стреляли из огнестрельного оружия, мы устанавливаем, что это, но точно не автомат Калашникова", - отметил он.