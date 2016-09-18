Каким областям Украины потребуются дотации ?

20.09.2016 (20:35)

Кто кого кормит в Украине

Согласно проекту Государственного бюджета Украины на 2017 год, в базовой дотации нуждается 18 регионов Украины, пять областей пополнили бюджет и еще две жили за счет собственных средств, не получая бюджетных денег и не пополняя государственную казну.

Самым дотационным регионом стала Ивано-Франковская область.

Ее базовая дотация составляет 115 540,2 тыс. гривен. Также в тройку лидеров "потребления бюджета" вошли Закарпатская область (базовая дотация 106 183,4 тыс. грн) и Черновицкая область (базовая дотация 96 870,2 тыс. гривен).

Меньше всего из регионов-потребителей возьмут из Госбюджета Харьковская (базовая дотация 270,9 тыс. грн), Луганская (базовая дотация 14 520,8 тыс. грн) и Сумская (базовая дотация 16 063,3 тыс. грн) области.

Регионами-донорами стали Днепропетровская область, принесшая в Госбюджет 453 263,7 тыс. грн, Запорожская — 81 256 тыс. грн, Киевская — 58 667,2 тыс. грн, Полтавская и Донецкая области — по 28 500 тыс. грн каждая.

По итогу в местные бюджеты направляется 5 810 097,4 тыс. грн, в то время как из регионов в госбюджет поступило 3 868 845,9 тыс. грн.











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