Погода в Ужгороде и Закарпатье в среду, 21 сентября

|Весь день в Ужгороде будет пасмурно, возможен небольшой дождь
В Закарпатской области переменная облачность, ночью без существенных осадков, утром и днем в горах местами слабый дождь.
Ночью и утром местами слабый туман. Ветер северный 7-12 м / с. Температура воздуха ночью 2-7 ° тепла, днем 12-17 °, в горах местами 5-10 ° тепла.
Весь день в Ужгороде будет пасмурно, возможен небольшой дождь. Ветер северный 7-12 м / с. Температура воздуха ночью 5-7 °, днем 15-17 ° тепла.
Восход 07:15
Закат 19:31
Температура за последние 130 лет 21 сентября:
макс: 28.6° (1963)
мин: 2.1° (1952)
Народный прогноз погоды: 21 сентября отмечается праздник Рождества Пресвятой Богородицы. Наши предки приметили, если в этот день погода хорошая, то и осень будет хорошая. Следили также за животными: если после Малой Пречистой животное стремится на пастбище рано, то и зима будет ранняя.
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