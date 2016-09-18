Погода в Ужгороде и Закарпатье в среду, 21 сентября

21.09.2016 (06:29)

Весь день в Ужгороде будет пасмурно, возможен небольшой дождь

В Закарпатской области переменная облачность, ночью без существенных осадков, утром и днем в горах местами слабый дождь.

Ночью и утром местами слабый туман. Ветер северный 7-12 м / с. Температура воздуха ночью 2-7 ° тепла, днем 12-17 °, в горах местами 5-10 ° тепла.

Весь день в Ужгороде будет пасмурно, возможен небольшой дождь. Ветер северный 7-12 м / с. Температура воздуха ночью 5-7 °, днем 15-17 ° тепла.

Восход 07:15

Закат 19:31

Температура за последние 130 лет 21 сентября:

макс: 28.6° (1963)

мин: 2.1° (1952)

Народный прогноз погоды: 21 сентября отмечается праздник Рождества Пресвятой Богородицы. Наши предки приметили, если в этот день погода хорошая, то и осень будет хорошая. Следили также за животными: если после Малой Пречистой животное стремится на пастбище рано, то и зима будет ранняя.