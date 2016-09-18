Курс валют на 21 сентября (+ новости экономики)

21.09.2016 (06:46)

Курс валют 21.09.2016

На курс валютной пары доллар/гривна будут оказывать влияние риски, связанные с ощутимым ростом государственного долга. В такой ситуации гривна может обесцениться еще практически в два раза. Неопределенность на валютном рынке сохраняется даже после успешного завершения реструктуризации государственных обязательств и будет сохраняться в случае полного выполнения программы сотрудничества с Фондом, считают эксперты МВФ.

Ожидаемое сокращение госдолга Украины остается уязвимым к риску снижения темпов роста экономики и продолжения падения курса национальной валюты. В случае такой "шоковой" девальвации, гривна вполне может упасть до 45,9 за доллар. В результате этого государственный долг может вырасти до отметки 116% ВВП в 2017 году и более 160% ВВП – в 2018 году.





