США готовы предоставить Украине кредит на 1 миллиард долларов

21.09.2016 (06:53)

Порошенко встретился с Байденом

Президент Украины провел встречу с вице-президентом США.

США готовы предоставить Украине 1 млрд долларов кредитных гарантий, заявил вице-президент Соединенных штатов Джозеф Байден во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко в Нью-Йорке на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. "Украина получит 1 млрд долларов кредитных гарантий. Об этом договорились на встрече с вице-президентом США Джозефом Байденом", - сообщил Порошенко в Twitter.











Как сообщает пресс-служба президента Украины, собеседники также "обсудили ситуацию на Донбассе и выполнение Минских договоренностей". Кроме того, Порошенко поблагодарил США за ужесточение санкций против России. Стороны также договорились об активизации дипломатических усилий для прекращения российской агрессии против Украины. Президент Украины также отметил важность предоставления Украине третьего транша МВФ и подчеркнул решимость продолжать реформы. Что касается кредитных гарантий, то США готовы их предоставить, "поскольку Украина выполнила все условия", информирует пресс-служба.

Каким областям Украины потребуются дотации ?