Карпатские старцы : "Кризис пройдет только тогда, когда Украину возглавит женщина"

21.09.2016 (07:06)

Карпатские старцы открыли тайну будущего Украины

В последнее время в связи с непростой обстановкой в стране и в мире каждый пытается сделать маломальский прогноз того, что же ждет нашу многострадальную Украину в ближайшем будущем, и к чему следует готовиться украинцам.

Не отстают и представители оккультных наук. Как рассказали Карпатские старцы, развязку всей ситуации, в которой оказалась «нэнька», следует ожидать к началу 2017 года.

Но, как отметили экстрасенсы, результат может быть вовсе не утешительным для тех, кто сейчас у руля во власти. Грядет полная смена правительственного состава, включая пана президента, а также премьер-министра и всей действующей коалиции.По их предсказанию, кризис пройдет только тогда, когда государство возглавит женщина. Именно женской созидательной энергетики не хватает сейчас в правящих кругах. Кто это будет – пророки пока промолчали. Но заверили, что Украина выйдет из политического и экономического кризиса, хотя это произойдет с потерями сегодняшних внешних союзников. А те, кого считали своими врагами, неожиданно протянут Киеву свою руку помощи. Только тогда, по словам экстрасенса, наступит мир и гармония в стране. Только тогда утихнут военные распри на Востоке Украины и наладятся отношения с соседними славянскими странами.Что же касается судьбы тех, кто сейчас правит страной, установив свой режим, ясновидцы отмечают, что они вынуждены быть в изгнании, при этом бывшие их союзники также от них отвернутся, как и соотечественники. Предсказатели обозначили, что данная расплата идет по родовому проклятию, которое тяготеет над кармой действующего главы государства, и те, кто его поддерживает, невольно сами становятся жертвами, с вытекающими из этого последствиями.

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