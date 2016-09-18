Трамп "проигнорил" Порошенка в Нью-Йорке

21.09.2016 (09:39)

Трамп не захотел встречаться с Порошенко

Одиозный кандидат в президенты США Дональд Трамп проигнорировал приглашение президента Украины Петра Порошенко о встрече во время его визита в США.

Как информирует издание Foreign Policy, представители штаба Трампа не ответили на приглашение о встрече с президентом Украины Петром Порошенко в рамках Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

В Администрации Порошенко сообщили, что еще раньше направили запрос о встрече обоим кандидатам в президенты США, однако только Хиллари Клинтон согласилась на встречу, а от Трампа четкого ответа так и не последовало.

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Скорее всего, Порошенко так и не успеет встретиться с Трампом, поскольку в соответствии с графиком его публичных выступлений он уже отправился в Северную Каролину, и имеет в планах также посетить до конца недели Огайо и Пенсильванию, а в Нью-Йорк, где до 26 сентября продлится Генассамблея ООН, уже возвращаться не будет.

Напомним, президент Петр Порошенко прибыл с визитом в США, где 21 сентября выступит на заседании Генассамблеи ООН. 19 сентября он провел встречу с кандидатом в президенты США Хиллари Клинтон.

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