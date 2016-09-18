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В Галичине холодильник победил ТВ : требуют Януковича (ВИДЕО)

21.09.2016 (09:56)
Тимошенко заговорила о том, что при Януковиче было лучше
Тимошенко заговорила о том, что при Януковиче было лучше
В Украине уверены, что власть Януковича "делала лучше для людей". Об этом вчера заявила глава Батькивщины Юлия Тимошенко, выступая на согласительном совете в Раде.
Политик рассказала о поездке во Львов, где она посетила книжный форум и "поговорила с людьми на улицах".
"Такого количества слез, проклятий и безнадежности я не видела никогда! Я впервые услышала требование о том, что если демократические силы, которые при власти сейчас, не способны управлять страной, то пусть уходят и возвращают "злочинну владу", которая делала для людей лучше", - заявила Тимошенко.
По данным политика, львовяне назвали политику нынешних властей "системным геноцидом".
Кто выше всех скакал быстрее всех прозрел... Холодильник победил телевизор. Сигнал для оккупантов, что надо собирать чемоданы.



Что скрывается за конфликтом Тимошенко и Яценюка?
Интернет-издание
UA- Reporter.com
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