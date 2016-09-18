В Галичине холодильник победил ТВ : требуют Януковича (ВИДЕО)

21.09.2016 (09:56)

Тимошенко заговорила о том, что при Януковиче было лучше

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В Украине уверены, что власть Януковича "делала лучше для людей". Об этом вчера заявила глава Батькивщины Юлия Тимошенко, выступая на согласительном совете в Раде.Политик рассказала о поездке во Львов, где она посетила книжный форум и "поговорила с людьми на улицах"."Такого количества слез, проклятий и безнадежности я не видела никогда! Я впервые услышала требование о том, что если демократические силы, которые при власти сейчас, не способны управлять страной, то пусть уходят и возвращают "злочинну владу", которая делала для людей лучше", - заявила Тимошенко.По данным политика, львовяне назвали политику нынешних властей "системным геноцидом".Кто выше всех скакал быстрее всех прозрел... Холодильник победил телевизор. Сигнал для оккупантов, что надо собирать чемоданы.