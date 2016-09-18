"Пересечники" разблокировали КПП "Тиса" на границе с Венгрией

21.09.2016 (10:27)

С утра мне сообщили, что "Тиса" разблокирована - В.Серватюк

Государственная пограничная служба Украины сообщает о разблокировании общественными активистами пункта пропуска "Тиса" на государственной границе с Венгрией, сказал первый заместитель главы Госпогранслужбы Украины Василий Серватюк.

"С утра мне сообщили, что "Тиса" разблокирована, активисты снялись", - сказал В.Серватюк журналистам во вторник в Киеве.

При этом он отметил, что около 30 активистов еще остаются на ПП "Ужгород" на границе со Словакией.

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