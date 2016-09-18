"Пересечники" разблокировали КПП "Ужгород" - автомобильное сообщение со Словакией восстановлено (ВИДЕО)

21.09.2016 (10:39)

Для пересечников выделят отдельную полосу

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Если полиция не примет меры для разблокирования границы в районе КПП "Ужгород", то прокуратура Закарпатской области откроет против нее уголовное производство. Об этом в эфире Национального телеканала UA Первый заявила пресс-секретарь силового ведомства Виктория Попович. Реакция ГУНП в Закарпатской области была незамедлительна, с самого утра глава областной полиции Роман Стефанишин провел переговоры с блокирующими границу активистами и те согласились разойтись. Какие аргументы приводил господин Роман неизвестно, но первое серьезное испытание на своем посту он прошел на отлично.Информацию подтверждает в сети Фейсбук участник акции Alexandr Krichfaluschi:К сведению граждан! Сегодня в 8.00 по киевскому времени на КПП Ужгород будет восстановлено движение автотранспорта. Данное решение было принято в ходе договоренностей между обществом и руководством полиции, таможенников и пограничников. Также обращаю внимание "пересичников" которые едут на пересечку, что для них выделена отдельная полоса в качестве экспериментальной, все детали разъяснят пограничники на месте.Слова спикера Закарпатской прокуратуры со второй минуты видео.