"Пересечники" разблокировали КПП "Ужгород" - автомобильное сообщение со Словакией восстановлено (ВИДЕО)
21.09.2016 (10:39)
Для пересечников выделят отдельную полосу
Если полиция не примет меры для разблокирования границы в районе КПП "Ужгород", то прокуратура Закарпатской области откроет против нее уголовное производство. Об этом в эфире Национального телеканала UA Первый заявила пресс-секретарь силового ведомства Виктория Попович.
Реакция ГУНП в Закарпатской области была незамедлительна, с самого утра глава областной полиции Роман Стефанишин провел переговоры с блокирующими границу активистами и те согласились разойтись. Какие аргументы приводил господин Роман неизвестно, но первое серьезное испытание на своем посту он прошел на отлично.
Информацию подтверждает в сети Фейсбук участник акции Alexandr Krichfaluschi:
К сведению граждан!
Сегодня в 8.00 по киевскому времени на КПП Ужгород будет восстановлено движение автотранспорта. Данное решение было принято в ходе договоренностей между обществом и руководством полиции, таможенников и пограничников. Также обращаю внимание "пересичников" которые едут на пересечку, что для них выделена отдельная полоса в качестве экспериментальной, все детали разъяснят пограничники на месте.
Слова спикера Закарпатской прокуратуры со второй минуты видео.