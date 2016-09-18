Закарпатские полицейские задержали двух наркоманов

21.09.2016 (11:08)

Двух любителей наркоты задержали в Закарпатье

Мукачевец попался с метамфетамином, а береговчанин - с марихуаной. Изъятые доказательства направлены на экспертизу, по данным фактам возбуждены уголовные производства.

Так вчера около полуночи патрульные полицейские остановили в г.Мукачево автомобиль ВАЗ-21099 под управлением 21-летнего мукачевца. У водителя нашли шприц с белым порошком, похожим на наркотик метамфетамин.

В свою очередь береговские полицейские наведались на заброшенный местный кирпичный завод, где любят собираться любители «кайфа». Там им попался 29-летний местный парень, у которого нашли пакетик с 15 граммами марихуаны и устройство для ее курения, так называемый бульбулятор.

Все изъятое направлено на экспертизу. Если она докажет, что это действительно наркотики, то на мукачевца и береговчанина ожидает уголовная ответственность.

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

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