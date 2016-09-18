Евродепутаты в шоке после встречи с матерями и женами пленных украинцев

21.09.2016 (11:14)

У европейских коллег – эмоциональный шок - Геращенко

Депутаты Европарламента – члены парламентского комитета ассоциации встретились с бывшими заложниками и семьями украинцев, которые до сих пор незаконно удерживаются в тюрьмах на оккупированной территории.

Об этом сообщила первый вице-спикер Верховной Рады и переговорщица в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

"Тысяча моих рассказов и сотни наших призывов – ничто по сравнению с показаниями Володи Жемчугова, Дмитрия Кулиша, Виталия Коровьякивського. Наши эмоциональные призывы обратить внимание на заложников – ничто по сравнению со слезами и горем мам и жен заложников. Было видно, что у европейских коллег – эмоциональный шок", – отметила она.

Нардеп высказала надежду, что европейские политики приложат все усилия, чтобы тема заложников, издевательства над украинцами, приобрела новое звучание в ЕС.

"Наши заложники, попавшие в капкан Иловайского котла, рассказали о россиянах, которые расстреливали их собратьев, о пытках и издевательствах, Жемчугов говорил, как его психологически ломали весь этот год, мол, он, калека, никому не нужен... Мамы и жены заложников, которых два года держат боевики, призвали ЕС усилить санкции против РФ как страны-агрессора", – сообщила Геращенко.

Она подчеркнула, что украинские партнеры из ЕС согласны, что нельзя привязывать судьбы людей и освобождение заложников к амнистии, шантажируя Украину и семьи узников.

"Сегодня европейцы поняли, что пункт об освобождении незаконно удерживаемых – это не просто строка Минских соглашений, это судьбы людей", – подытожила вице-спикер.

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