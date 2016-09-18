Ужгородец решил самовольно нарубать дровишек на зиму

|Березнянская полиция разоблачила лесогуба
41-летний злоумышленник незаконно срубил в лесу в Великоберезнянском районе 27 деревьев. За преступление против окружающей среды его ожидает уголовная ответственность.
В полицию В.Березного поступило сообщение от инспектора Ужанского НПП о самовольной вырубке 27 деревьев в лесу близ села Костринская Ростока.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. По «горячим следам» правоохранители задержали 41-летнего лисогуба. Этот человек родом из Костринская Ростока, но проживает теперь в Ужгороде. Приехал в гости к отцу и решил запастись древесиной. Ушел в лес и нарубил...
Древесину в количестве 5 кубометров изъято. По данному факту начато следствие.
Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.
В Закарпатье выявлено очередную незаконную рубку леса
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