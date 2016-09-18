Ужгородец решил самовольно нарубать дровишек на зиму

21.09.2016 (11:16)

Березнянская полиция разоблачила лесогуба

41-летний злоумышленник незаконно срубил в лесу в Великоберезнянском районе 27 деревьев. За преступление против окружающей среды его ожидает уголовная ответственность.

В полицию В.Березного поступило сообщение от инспектора Ужанского НПП о самовольной вырубке 27 деревьев в лесу близ села Костринская Ростока.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. По «горячим следам» правоохранители задержали 41-летнего лисогуба. Этот человек родом из Костринская Ростока, но проживает теперь в Ужгороде. Приехал в гости к отцу и решил запастись древесиной. Ушел в лес и нарубил...

Древесину в количестве 5 кубометров изъято. По данному факту начато следствие.

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

В Закарпатье выявлено очередную незаконную рубку леса