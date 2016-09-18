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Смерть родителей главаря ЛНР : отравились грибами или отравление ядом...? (ВИДЕО)

21.09.2016 (11:25)
Родители Игоря Плотницкого раньше проживали на Буковине
Родители Игоря Плотницкого раньше проживали на Буковине
Украинские журналисты назвали причину бегства из Украины родителей главаря так называемой ЛНР Игоря Плотницкого, которые на этой неделе умерли от отравления грибами в России. Об этом сообщается в сюжете ТСН, который размещен на YouTube.
По информации журналистов, родители Игоря Плотницкого проживали на Буковине (Черновицкая область), но с началом АТО на Донбассе были вынуждены покинуть свое место жительства из-за осуждения односельчан.
Напомним, родители Игоря Плотницкого, которые проживали в поселке Подгорное Воронежской области России, во вторые выходные сентября были госпитализированы с симптомами отравления. Затем их перевели в одну из московских больниц, где они и скончались.

Погибли родители главаря "ЛНР" Игоря Плотницкого
Интернет-издание
UA- Reporter.com
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