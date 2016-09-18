Смерть родителей главаря ЛНР : отравились грибами или отравление ядом...? (ВИДЕО)

21.09.2016 (11:25)

Родители Игоря Плотницкого раньше проживали на Буковине

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Украинские журналисты назвали причину бегства из Украины родителей главаря так называемой ЛНР Игоря Плотницкого, которые на этой неделе умерли от отравления грибами в России. Об этом сообщается в сюжете ТСН, который размещен на YouTube.По информации журналистов, родители Игоря Плотницкого проживали на Буковине (Черновицкая область), но с началом АТО на Донбассе были вынуждены покинуть свое место жительства из-за осуждения односельчан.Напомним, родители Игоря Плотницкого, которые проживали в поселке Подгорное Воронежской области России, во вторые выходные сентября были госпитализированы с симптомами отравления. Затем их перевели в одну из московских больниц, где они и скончались.