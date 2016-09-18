Закарпатцам рассказали как развивать туризм

21.09.2016 (12:27)

В Закарпатье обсуждали развитие санаторных и курортных учреждений

В рамках научно-практической конференции "Три"Т" для Закарпатья: туризм, технологии, транспорт" в среду, 21 сентября, состоялось панельное обсуждение на тему развития санаторных и курортных учреждений Украины и Закарпатской области.

Так, Елена Киселевская, руководитель Украинского государственного центра стандартизации и контроля качества природных и преформированных средств, отметила, что в Закарпатье сейчас есть все необходимые условия для развития мощного рекреационного комплекса. Правда, максимально использовать его можно только после изменения акцентов в управлении основных сфер туризма и соответствующей поддержке государства.

«В Закарпатье является природно-ресурсный потенциал, историко-культурный, выгодное географическое положение и многолетний опыт в сфере рекреации. Природно-лечебные ресурсы в области представлены минеральными водами, и их на Закарпатье больше во всей стране», - отметила Кисилевская.

Вместе с тем, регион сейчас вынужден бороться и с рядом проблем, которые затрудняют процесс развития этой отрасли. В частности, это серьезная конкуренция с соседней Венгрией, проблема падения уровня жизни и, соответственно, недоступность лечения в санаторно-курортных учреждениях, трудности с приватизационными процессами и тому подобное.

Так, Кисилевская отметила, что Закарпатью стоит даже в стратегии развития региона несколько изменить основные акценты для развития отрасли. В частности, стоит сделать акцент на оздоровительном туризме, улучшить состояние зон отдыха, заняться созданием национальных природных парков, курортов местного и государственного значения. Посоветовала эксперт также обратить больше внимания на создание и развитие СПА-центров и сетей курортно-санаторных и оздоровительных учреждений.

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